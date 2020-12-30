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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.12.2020 16:33



***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("Fon")'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2019 tarih ve 76/1674 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi ("İhraç Belgesi")'nin, 18.(onsekizinci) ve 19.(ondokuzuncu) sayfalarında bulunan, "
Varsa kar payı dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar
" başlıklı maddesi, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)'nde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklik ile eklenen Geçici 1. (birinci) maddenin 2. (ikinci) fıkrasına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına gerek olmaksızın ekteki şekilde tadil edilerek, işbu tadil metni  Kızılay Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin  24.12.2020 tarihli ve 2020/31 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca kabul edilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895680


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