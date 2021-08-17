***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.08.2021 09:42
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38/788 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak, bu belgenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958528
BIST
18:051.455
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En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
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|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
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|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
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|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
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|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 0,00
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|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 0,00
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|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
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|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4604
|8,4656
|% 0,14
|
|Euro
|9,9507
|9,9808
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6574
|11,7158
|% -0,09
|
|Frank
|9,2481
|9,3038
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2519
|2,2632
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,02
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|B. Petrol
|69,07
|69,07
|-0,44
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