***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.08.2021 09:43
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ TADİLİ İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'nun 26.11.2020 tarih ve 74/1443 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak, bu belgenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958532
BIST
10:011.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.454
En Düşük
1.453
10:018,4613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4900
En Düşük
8,4381
10:019,9596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0025
En Düşük
9,9439
10:01487,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,08
|Açılış
|: 487,95
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler10:01
|VKING
|9,19
|1.352.630
|% 9,93
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|EGPRO
|30,00
|671.250
|% 5,71
|
|EKIZ
|6,90
|1.173
|% 4,55
|
|QNBFL
|79,00
|12.877
|% 3,95
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|MARKA
|4,65
|36.823
|% -4,52
|
|DAGI
|3,66
|1.382.060
|% -4,44
|
|COSMO
|10,49
|61.041
|% -2,96
|
|ISBIR
|4.175,00
|421.675
|% -2,11
|
|HALKB
|4,75
|424.064.892
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,82
|132.164.911
|% 0,00
|
|PETKM
|6,10
|34.212.021
|% 1,33
|
|IDGYO
|3,05
|29.234.917
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,61
|28.957.596
|% 0,00
|
|HALKB
|4,75
|424.064.892
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,82
|132.164.911
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|25.202.110
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,17
|23.613.590
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4574
|8,4613
|% 0,09
|
|Euro
|9,9535
|9,9596
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,6591
|11,7176
|% -0,08
|
|Frank
|9,2485
|9,3042
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2527
|2,2640
|% 0,23
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,11
|
|Altın Gr.
|487
|488
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,02
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,39
|
Seans Raporu
10:01
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10:15IHEVA
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10:14
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