***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2021 12:38
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 10.000.000.-TL (OnmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 8.000.000.-TL (SekizmilyonTürk Lirası)'ndan 10.000.000.-TL (OnmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 02.08.2021 tarih ve "Sermaye artırımı başvurunuz hk." konulu, E-12233903-350.05.01-9239 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Şirket'in artırılan 2.000.000,00.-TL (İkimilyonTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (BirTürkLirası) değerindeki 2.000.000 (İkimilyon) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 2.000.000 (İkimilyon) adet paya karşılık gelen 2.000.000,00.-TL (İkimilyonTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 2021/32 sayılı 04.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli ekte sunulmaktadır.
EK: 04.08.2021sayılı 2021/32 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil tasarısı
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962969
BIST
15:431.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:438,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:4310,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:43488,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,41
|Açılış
|: 488,16
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ORCAY
|14,33
|159.168.066
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.042.770
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.499
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.377.847
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,46
|9.997.470
|% -3,53
|
|GARAN
|9,45
|1.243.916.085
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|452.256.116
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,29
|385.818.336
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|322.225.317
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|565.774.111
|% 0,40
|
|HALKB
|4,76
|311.327.012
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,10
|71.721.809
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|77.074.645
|% 2,07
|
|VAKBN
|3,52
|128.142.794
|% 0,57
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4644
|8,4700
|% 0,09
|
|Euro
|10,0240
|10,0295
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6783
|11,7368
|% 0,54
|
|Frank
|9,1884
|9,2437
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2519
|2,2631
|% 0,13
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|5,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
|