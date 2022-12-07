***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 12:14
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirketimizin 28.10.2022 tarihli ve 2022/43 sayılı Yönetim Kurulu Kararının KAP'ta Duyurulması Hakkında
Şirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 15.000.000.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000.-TL (OnmilyonTürk Lirası)'ndan 14.000.000.-TL (OndörtmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 24.11.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-29173 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Şirket'in artırılan 4.000.000,00.-TL (DörtmilyonTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (BirTürkLirası) değerindeki 4.000.000 (Dörtmilyon) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 4.000.000 (Dörtmilyon) adet paya karşılık gelen 4.000.000,00.-TL (DörtmilyonTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 2022/43 sayılı 28.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli ekte sunulmaktadır.
EK: 28.10.2022 tarihli ve 2022/43 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil tasarısı
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085128
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|541.167.047
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|KRDMA
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|608.280.983
|% 9,97
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|VBTYZ
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|PETKM
|18,07
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|ADESE
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|Sterlin
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|% 0,46
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|Frank
|19,7582
|19,8773
|% 0,29
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|Riyal
|4,9420
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|16:33
|Alış
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|Altın Ons
|1.778
|1.779
|7,01
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|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|3,06
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|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
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|Tam
|7.177
|7.225
|25,00
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|Yarım
|3.476
|3.532
|12,00
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|Çeyrek
|1.743
|1.766
|6,00
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|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,27
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|Gümüş Gr.
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|13,46
|0,15
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