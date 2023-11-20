***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.11.2023 10:08
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirketimizin 10.10.2023 tarihli ve 2023/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararının KAP'ta Duyurulması Hakkında
Şirketimiz, Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimizin 70.000.000.-TL (YetmişmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 14.000.000.-TL (OndörtmilyonTürk Lirası)'ndan 30.000.000.-TL (OtuzmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 31.10.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-44331 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Şirketin artırılan 16.000.000,00.-TL (OnaltımilyonTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (BirTürkLirası) değerindeki 16.000.000 (Onaltımilyon) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 16.000.000 (Onaltımilyon) adet paya karşılık gelen 16.000.000 (Onaltımilyon TürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 2023/28 sayılı 10.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
EK: 10.10.2023 tarihli ve 2023/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil tasarısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218845
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