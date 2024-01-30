***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.01.2024 09:34
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 18/01/2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 29.maddesinin 2. fıkrasına istinaden
Şirketimizin kurucusu olduğu Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (Fon) ile ilgili olarak 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den alınmasına,
Yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243466
BIST
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10:568.455
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -16,85
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.446
En Yüksek
8.514
10:5630,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0164
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6218
En Düşük
30,2875
10:5632,9048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3189
En Düşük
32,8386
10:561.989,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.989,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler10:54
|CATES
|88,00
|532.573.818
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|38.017.904
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|14.484.043
|% 9,99
|
|PKART
|62,90
|17.626.740
|% 9,97
|
|ORMA
|181,00
|2.674.818
|% 9,96
|
|VAKFN
|5,57
|57.313.387
|% -6,23
|
|ERSU
|22,60
|1.581.571
|% -5,04
|
|UFUK
|107,60
|2.280.309
|% -4,61
|
|BURVA
|100,50
|10.794.623
|% -4,29
|
|VANGD
|17,90
|6.967.360
|% -3,97
|
|THYAO
|271,00
|1.860.159.480
|% -1,09
|
|EREGL
|43,86
|1.220.519.572
|% 0,32
|
|TARKM
|858,50
|1.207.247.438
|% 5,14
|
|MIATK
|40,54
|894.555.458
|% 6,63
|
|AKBNK
|39,70
|799.767.786
|% 0,10
|
|EKGYO
|10,24
|762.708.542
|% 0,39
|
|ZOREN
|4,64
|185.831.260
|% -1,28
|
|YKBNK
|21,50
|776.757.935
|% 0,75
|
|PETKM
|21,50
|709.746.112
|% 0,19
|
|TSPOR
|1,56
|45.725.005
|% -1,27
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3587
|30,3620
|% 0,05
|
|Euro
|32,8945
|32,9048
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4101
|38,6027
|% -0,11
|
|Frank
|35,1104
|35,3219
|% 0,07
|
|Riyal
|8,0716
|8,1120
|% 0,05
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|929,18
|932,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,73
|990,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,45
|2.038,76
|% 0,66
|