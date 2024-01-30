***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 18/01/2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 29.maddesinin 2. fıkrasına istinadenŞirketimizin kurucusu olduğu Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (Fon) ile ilgili olarak 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den alınmasına,Yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Rm Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243466BIST