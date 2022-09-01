***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKBG- İÇ TÜZÜK VE İHRAÇ BELGESİ DUYURU METNİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059280BIST