***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.09.2022 14:30
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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KBG İÇ TÜZÜK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059283
BIST
15:233.162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -9,45
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
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3.183
En Düşük
3.125
15:2318,2088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,2430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
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18,2271
En Düşük
17,9863
15:2318,2489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0480
|Açılış
|: 18,2300
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|Önceki Kapanış
|: 18,2100
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18,3311
En Düşük
18,0993
15:23996,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,76
|Açılış
|: 996,02
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|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler15:23
|HUNER
|4,11
|223.795.578
|% 9,89
|
|UTPYA
|23,60
|2.693.891
|% 9,67
|
|NTGAZ
|23,58
|168.691.692
|% 8,26
|
|KONTR
|47,12
|448.392.614
|% 8,26
|
|VAKBN
|7,91
|2.582.696.205
|% 8,21
|
|MTRKS
|52,80
|2.290.517
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,84
|61.406.001
|% -7,78
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,65
|38.581.072
|% -6,67
|
|PAMEL
|117,60
|16.603.082
|% -5,92
|
|HALKB
|9,14
|4.555.163.509
|% 6,03
|
|EKGYO
|4,05
|2.229.200.224
|% 1,00
|
|TTKOM
|10,46
|661.842.583
|% -0,29
|
|BIMAS
|110,10
|525.113.377
|% 0,64
|
|TKFEN
|30,36
|450.384.271
|% 1,95
|
|HUNER
|4,11
|223.795.578
|% 9,89
|
|HLGYO
|3,25
|171.835.176
|% 1,56
|
|MOBTL
|2,29
|87.389.803
|% 2,69
|
|CONSE
|4,12
|92.555.730
|% 1,48
|
|AKYHO
|2,34
|43.341.502
|% 6,85
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1999
|18,2088
|% 0,13
|
|Euro
|18,2294
|18,2489
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,9973
|21,1026
|% -0,39
|
|Frank
|18,5024
|18,6138
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8294
|4,8536
|% 0,10
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-7,09
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.773
|-36,00
|
|Tam
|6.698
|6.750
|-24,00
|
|Yarım
|3.264
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,15
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|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-1,45
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