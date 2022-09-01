***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.09.2022 14:42
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KGB İÇ TÜZÜK VE İHRAÇ BELGESİ DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059286
BIST
16:013.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,82
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:0118,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,2480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:0118,2359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0610
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:01995,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,06
|Açılış
|: 995,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler15:57
|CLEBI
|397,10
|110.729.913
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|139.508.124
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.684.562
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,55
|86.122.144
|% 9,90
|
|MTRKS
|52,80
|2.319.187
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,50
|65.183.231
|% -8,56
|
|HEDEF
|9,58
|40.001.291
|% -7,35
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|PAMEL
|116,90
|16.826.821
|% -6,48
|
|HALKB
|9,00
|4.909.661.891
|% 4,41
|
|THYAO
|71,50
|4.722.665.190
|% -2,19
|
|PETKM
|14,06
|4.628.253.467
|% -2,50
|
|GARAN
|23,36
|4.183.763.275
|% 1,57
|
|YKBNK
|7,53
|4.019.032.929
|% 6,96
|
|EKGYO
|4,06
|2.367.326.485
|% 1,25
|
|YKBNK
|7,53
|4.019.032.929
|% 6,96
|
|HALKB
|9,00
|4.909.661.891
|% 4,41
|
|ISCTR
|8,19
|3.388.578.190
|% 3,41
|
|VAKBN
|7,78
|2.743.760.156
|% 6,43
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2037
|18,2114
|% 0,15
|
|Euro
|18,2222
|18,2344
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,9876
|21,0928
|% -0,44
|
|Frank
|18,4827
|18,5940
|% -0,26
|
|Riyal
|4,8306
|4,8548
|% 0,13
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-12,47
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-41,00
|
|Tam
|6.699
|6.752
|-22,00
|
|Yarım
|3.264
|3.301
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|-1,85
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 52 kaybederek (% -0.68 ) 3, 431
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16:12XU100
Endeks 3, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 60, 075.00 milyon TL de
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16:12TUPRS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 342.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 828, 427 adet işlem
-
16:09YESIL
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 622, 127 adet işlem
-
16:08CANTE
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 529 adet işlem