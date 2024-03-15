***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.03.2024 16:46
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024
tarih ve E-12233903-320.04-51219 sayılı yazısı ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içt
üzük ve ihraç belgelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Söz konusu değişiklik 26.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin iç tüzük tadil metni duyurusu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259220
BIST
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17:118.856
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -27,81
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.815
En Yüksek
8.908
17:1132,2193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0897
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
17:1135,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0352
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
17:112.240,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,09
|Açılış
|: 2.240,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler17:09
|DOBUR
|196,10
|76.375.317
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|249.475.668
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|65.774.944
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|277.723.981
|% 9,96
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|55.077.828
|% -9,98
|
|KLRHO
|47,90
|157.136.351
|% -9,45
|
|DGATE
|48,00
|34.486.351
|% -7,16
|
|DESPC
|51,95
|73.593.812
|% -6,40
|
|THYAO
|272,75
|5.892.521.523
|% 0,37
|
|REEDR
|61,40
|4.362.435.288
|% 7,44
|
|OBAMS
|53,50
|3.099.971.419
|% 7,00
|
|ASTOR
|101,20
|3.069.807.706
|% -3,80
|
|MIATK
|69,25
|2.872.852.219
|% -2,46
|
|ISCTR
|10,36
|1.190.848.952
|% -0,29
|
|ZOREN
|5,11
|424.542.653
|% -0,97
|
|EKGYO
|10,82
|776.759.293
|% -0,73
|
|REEDR
|61,40
|4.362.435.288
|% 7,44
|
|AKFGY
|2,61
|162.555.384
|% -1,14
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2128
|32,2192
|% 0,28
|
|Euro
|35,1272
|35,1415
|% 0,09
|
|Sterlin
|41,5064
|41,7145
|% 0,46
|
|Frank
|36,8867
|37,0716
|% 0,62
|
|Riyal
|8,6872
|8,7308
|% 0,56
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,33
|25,36
|% 0,66
|
|Platin
|946,61
|949,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.082,48
|1.084,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,97
|84,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,32
|2.162,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:09
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-
17:24PAPIL
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 116.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 339, 317 adet işlem
-
17:23ANSGR
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 73.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 953 adet işlem
-
17:22ULKER
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 106.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 232, 381 adet işlem
-
17:21ULKER
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 106.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 788 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 26 kaybederek (% -0.37 ) 9, 399