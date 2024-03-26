***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04-51219sayılı yazısı ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Etki Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Söz konusu değişiklik 26.03.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262565BIST