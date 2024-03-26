***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
26.03.2024 15:49
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04-51219
sayılı yazısı ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Etki Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Söz konusu değişiklik 26.03.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262565
BIST
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17:348.764
En Düşük
|Değişim
|: -2,94%
|| -265,56
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.763
En Yüksek
9.049
17:3432,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0911
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3434,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0587
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:342.256,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,15
|Açılış
|: 2.256,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:34
|IZMDC
|6,71
|243.554.154
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|DOBUR
|194,00
|55.361.593
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|88.043.025
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,58
|22.510.878
|% -53,72
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|KIMMR
|10,37
|72.005.710
|% -9,98
|
|THYAO
|281,25
|6.843.613.820
|% -1,57
|
|ZOREN
|5,39
|4.839.582.846
|% -6,91
|
|AKBNK
|43,98
|4.583.777.200
|% -0,23
|
|EREGL
|42,02
|4.559.049.835
|% -2,19
|
|PETKM
|21,30
|4.545.407.832
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,39
|4.839.582.846
|% -6,91
|
|ISCTR
|11,17
|4.037.897.056
|% -2,10
|
|PETKM
|21,30
|4.545.407.832
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,35
|1.547.199.345
|% -3,81
|
|YKBNK
|26,54
|4.073.253.738
|% -2,14
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1912
|32,1977
|% 0,28
|
|Euro
|34,9299
|34,9413
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,9100
|41,1150
|% -0,23
|
|Frank
|35,8930
|36,0729
|% -0,51
|
|Riyal
|8,6424
|8,6858
|% -0,11
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|902,88
|905,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,75
|1.001,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,86
|85,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,35
|2.182,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -180, 43 kaybederek (% -2.27 ) 7, 783
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17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, AKENR, IZMDC, FADE, ERSU, BOSSA, AFYON, PKART, PSDTC, DOBUR
-
17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AGYO, SRVGY, PETKM, DERHL, KONYA, CEMAS, KSTUR, BASCM, SODSN, IEYHO