***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.04.2024 12:12
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04-50874 sayılı yazısı ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Söz konusu değişiklik 08.04.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin iç tüzük tadil metni duyurusu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269785
BIST
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14:169.730
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 111,28
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:1632,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0745
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:1634,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1806
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:162.414,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,65
|Açılış
|: 2.414,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
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2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ODINE
|75,35
|415.969.409
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.761.157
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.431.265
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.214.493
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.850.786
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.261.585
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.039.326.451
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.470,00
|214.008.354
|% -4,79
|
|THYAO
|310,25
|7.127.097.779
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,95
|3.824.758.903
|% 1,49
|
|YKBNK
|30,58
|2.568.644.490
|% 1,26
|
|TUPRS
|180,40
|2.452.751.351
|% 0,39
|
|EREGL
|42,00
|2.291.042.103
|% 1,50
|
|ISCTR
|12,95
|3.824.758.903
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,84
|769.734.605
|% 1,57
|
|VAKBN
|17,62
|2.179.243.775
|% 5,89
|
|PEKGY
|8,95
|1.039.326.451
|% -9,96
|
|EKGYO
|10,31
|1.142.675.625
|% 4,35
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0842
|32,0903
|% 0,23
|
|Euro
|34,9062
|34,9331
|% 0,52
|
|Sterlin
|40,5526
|40,7559
|% 0,56
|
|Frank
|35,4465
|35,6242
|% 0,20
|
|Riyal
|8,5616
|8,6045
|% 0,59
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,82
|27,85
|% 0,66
|
|Platin
|942,72
|944,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,80
|1.025,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,47
|90,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.341,04
|2.341,25
|% 0,66
|