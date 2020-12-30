***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
30.12.2020 16:36
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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BIST
16:221.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
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1.483
En Düşük
1.463
16:227,3565
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,3570
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3961
En Düşük
7,3047
16:229,0274
En Yüksek
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En Düşük
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.515.351
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.542.040
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.423.326
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.820.295
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,80
|16.142.657
|% -8,43
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|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
|13,40
|4.017.389
|% -4,96
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|DOAS
|28,80
|84.694.357
|% -4,70
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|EUYO
|4,50
|544.415
|% -4,66
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|GUBRF
|82,85
|2.742.398.870
|% 8,37
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|ASELS
|18,36
|2.160.005.087
|% 2,57
|
|GARAN
|10,21
|1.468.609.684
|% 1,90
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|KOZAL
|97,35
|1.464.631.517
|% 2,20
|
|HALKB
|5,63
|1.358.650.891
|% 3,87
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|EKGYO
|2,15
|681.029.109
|% -0,46
|
|HALKB
|5,63
|1.358.650.891
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,73
|1.090.226.187
|% 1,72
|
|ODAS
|3,97
|815.343.097
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,08
|550.962.247
|% 0,65
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3523
|7,3565
|% -0,53
|
|Euro
|9,0039
|9,0274
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,9688
|10,0188
|% 0,19
|
|Frank
|8,2891
|8,3390
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% -0,52
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.880
|1.880
|1,13
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-0,54
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-0,26
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,02
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|B. Petrol
|51,64
|51,64
|0,41
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