***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
23.08.2022 17:41
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057816
BIST
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1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler17:49
|OBASE
|15,84
|142.330.843
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|89.378.973
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|64.769.631
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.972.857
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|28.191.690
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,90
|32.787.004
|% -7,45
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|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
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|KGYO
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|% -6,60
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|TBORG
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|% -5,86
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|AKBNK
|11,59
|5.270.720.786
|% 7,71
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|YKBNK
|6,32
|5.206.159.566
|% 9,15
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|THYAO
|67,55
|4.830.941.938
|% -0,30
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|EKGYO
|3,99
|3.151.015.135
|% 2,84
|
|SISE
|25,64
|3.054.355.857
|% 1,02
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|YKBNK
|6,32
|5.206.159.566
|% 9,15
|
|EKGYO
|3,99
|3.151.015.135
|% 2,84
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|AKBNK
|11,59
|5.270.720.786
|% 7,71
|
|ALBRK
|2,29
|634.070.881
|% 9,57
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|ISCTR
|8,20
|2.134.948.740
|% 9,92
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|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,1070
|18,1209
|% 0,31
|
|Euro
|18,0994
|18,1179
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,3893
|21,4966
|% 1,03
|
|Frank
|18,7421
|18,8550
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8083
|4,8324
|% 0,35
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|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.750
|1.750
|13,77
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|11,89
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.850
|6.919
|37,00
|
|Yarım
|3.338
|3.383
|18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,20
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|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,17
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|B. Petrol
|100
|100
|3,21
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