***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
23.08.2022 17:42
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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|BEYAZ
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|EKGYO
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|% 2,32
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|Alış
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|1.749
|12,70
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|11,51
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|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.848
|6.917
|35,00
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|Yarım
|3.337
|3.381
|16,00
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|Çeyrek
|1.674
|1.690
|8,00
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|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,16
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|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,14
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|B. Petrol
|100
|100
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