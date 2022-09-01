***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.09.2022 14:43
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
KGB GÜNCEL İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059288
BIST
14:363.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,00
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
14:3618,2037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
14:3618,2550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0419
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
14:36995,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,40
|Açılış
|: 995,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler14:34
|CLEBI
|397,10
|106.708.481
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|136.507.954
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.533.802
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,55
|84.389.650
|% 9,90
|
|MTRKS
|52,80
|2.101.440
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,24
|48.844.303
|% -9,17
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|PAMEL
|116,80
|15.863.322
|% -6,56
|
|HEDEF
|9,81
|35.991.053
|% -5,13
|
|THYAO
|71,75
|4.156.422.293
|% -1,85
|
|HALKB
|9,03
|4.086.020.228
|% 4,76
|
|PETKM
|14,42
|3.843.131.361
|% 0,00
|
|GARAN
|23,36
|3.699.575.009
|% 1,57
|
|YKBNK
|7,47
|3.467.872.666
|% 6,11
|
|EKGYO
|4,06
|2.056.567.078
|% 1,25
|
|YKBNK
|7,47
|3.467.872.666
|% 6,11
|
|HALKB
|9,03
|4.086.020.228
|% 4,76
|
|ISCTR
|8,23
|2.870.549.719
|% 3,91
|
|VAKBN
|7,82
|2.417.244.111
|% 6,98
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1780
|18,2117
|% 0,15
|
|Euro
|18,2530
|18,2735
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9835
|21,0888
|% -0,46
|
|Frank
|18,5062
|18,6177
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8237
|4,8479
|% -0,01
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-8,25
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.774
|-35,00
|
|Tam
|6.695
|6.750
|-24,00
|
|Yarım
|3.262
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,68
|93,68
|-1,96
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49HUNER
Yüzde 9.09 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 788, 122 adet işlem
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14:48VERTU
Yüzde 4.48 oranında artışla 25.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 049, 680 adet işlem
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14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 73 artarak (% 0.06 ) 2, 819
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14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARSAN, EMNIS, EGGUB, CLEBI, DOGUB
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14:47
QNBFL, EMNIS, MNDRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında