***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.10.2020 10:17
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun SPK Onaylı İhraç Belgesi ektedir. KGB Fonumuzun 13.10.2020 Tarihinde MKK ihracı gerçekleştirlecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880384
BIST
13:191.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:197,9368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:199,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3703
En Düşük
9,3073
13:19488,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,61
|Açılış
|: 488,05
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:17
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.412.077
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.735.999
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.263.255
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|SISE
|6,88
|834.320.416
|% 1,33
|
|GARAN
|7,04
|481.845.057
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,47
|360.967.867
|% 2,36
|
|KERVT
|7,17
|286.732.342
|% 9,30
|
|TUPRS
|82,45
|265.909.875
|% 0,73
|
|SISE
|6,88
|834.320.416
|% 1,33
|
|KRDMD
|3,47
|360.967.867
|% 2,36
|
|TSKB
|1,11
|115.652.068
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,76
|143.645.804
|% 0,57
|
|USAK
|2,23
|176.323.451
|% 6,19
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9323
|7,9364
|% -0,09
|
|Euro
|9,3575
|9,3652
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2398
|10,2912
|% 0,01
|
|Frank
|8,6550
|8,7071
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1086
|2,1192
|% -0,07
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|19,92
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,86
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,10
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,36
|