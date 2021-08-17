***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.08.2021 09:43
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'nun 26.11.2020 tarih ve 74/1443 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak, bu belgenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958533
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
0
En Düşük
0
18:058,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0167
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4900
En Düşük
8,4381
18:059,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0025
En Düşük
9,9460
18:05488,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,62
|Açılış
|: 488,49
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 0,00
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4701
|8,4706
|% 0,20
|
|Euro
|9,9650
|9,9729
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,6730
|11,7316
|% 0,04
|
|Frank
|9,2545
|9,3102
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2546
|2,2659
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,92
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,03
|
|B. Petrol
|69,35
|69,35
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem