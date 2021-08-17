***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.08.2021 09:43
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2019 tarih ve 76/1674 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak, bu belgenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958534
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
0
En Düşük
0
18:058,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4900
En Düşük
8,4381
18:059,9576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0110
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0025
En Düşük
9,9460
18:05488,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,22
|Açılış
|: 488,09
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|AKSEN
|13,18
|50.552.997
|% 0,00
|
|COSMO
|10,81
|871.991
|% 0,00
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% 0,00
|
|EUYO
|3,63
|1.406.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 0,00
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4540
|8,4609
|% 0,08
|
|Euro
|9,9530
|9,9621
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,6585
|11,7169
|% -0,08
|
|Frank
|9,2481
|9,3038
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2523
|2,2636
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,02
|
|B. Petrol
|69,07
|69,07
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
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10:11IZMDC
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10:08MANAS
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10:07GENIL
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