***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.10.2021 11:13
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Biyoteknoloji ve Sağlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun SPK Onaylı İhraç Belgesi ektedir.
KBI Fonumuzun 20.10.2021 Tarihinde MKK ihracı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971534
BIST
13:031.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
13:039,3267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
13:0310,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0191
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
13:03533,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 5,03
|Açılış
|: 533,66
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler13:01
|UFUK
|22,54
|293.516
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|67.811.543
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,54
|11.156.863
|% 9,08
|
|OLMK
|6,90
|2.574.863
|% 7,81
|
|GUBRF
|58,05
|535.166.423
|% 7,50
|
|BIOEN
|27,00
|138.753.449
|% -10,00
|
|KSTUR
|250,00
|472.547
|% -9,58
|
|KERVN
|0,79
|904.859
|% -9,20
|
|DOKTA
|23,00
|1.564.543
|% -5,51
|
|DITAS
|18,38
|18.827.801
|% -4,32
|
|THYAO
|14,09
|1.108.636.378
|% -1,61
|
|GARAN
|9,08
|859.149.789
|% 0,55
|
|GUBRF
|58,05
|535.166.423
|% 7,50
|
|KRDMD
|7,25
|326.371.955
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,42
|317.458.617
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,42
|317.458.617
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,94
|235.815.102
|% 1,57
|
|GARAN
|9,08
|859.149.789
|% 0,55
|
|THYAO
|14,09
|1.108.636.378
|% -1,61
|
|TSPOR
|3,80
|228.676.142
|% 7,34
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3228
|9,3258
|% 0,34
|
|Euro
|10,8405
|10,8600
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,8075
|12,8717
|% 0,25
|
|Frank
|10,0528
|10,1134
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4791
|2,4915
|% 0,39
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,88
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.582
|5,00
|
|Tam
|3.511
|3.600
|2,50
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|1,21
|
|Çeyrek
|851
|871
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,74
|