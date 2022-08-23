***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.08.2022 17:41
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057815
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0585
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1009
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.019,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.019,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1052
|18,1237
|% 0,32
|
|Euro
|18,0622
|18,0796
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4033
|21,5107
|% 1,09
|
|Frank
|18,7347
|18,8475
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8082
|4,8323
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|13,00
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|12,17
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.852
|6.921
|39,00
|
|Yarım
|3.339
|3.384
|19,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,16
|
|B. Petrol
|99
|99
|2,99
|