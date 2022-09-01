***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.09.2022 14:41
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KGB İHRAÇ BELGESİ TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059284
BIST
14:273.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 7,61
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
14:2718,1990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
14:2718,2814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0155
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
14:27995,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,48
|Açılış
|: 995,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler14:27
|CLEBI
|397,10
|106.111.640
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|196.296.635
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.533.781
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|135.951.434
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.063.318
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,16
|47.158.810
|% -9,35
|
|PAMEL
|114,00
|15.789.002
|% -8,80
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,77
|35.712.548
|% -5,51
|
|THYAO
|71,65
|4.098.147.525
|% -1,98
|
|HALKB
|9,01
|4.027.189.886
|% 4,52
|
|PETKM
|14,41
|3.785.040.581
|% -0,07
|
|GARAN
|23,28
|3.598.104.604
|% 1,22
|
|YKBNK
|7,45
|3.319.516.736
|% 5,82
|
|EKGYO
|4,05
|2.018.616.781
|% 1,00
|
|YKBNK
|7,45
|3.319.516.736
|% 5,82
|
|HALKB
|9,01
|4.027.189.886
|% 4,52
|
|ISCTR
|8,20
|2.775.006.205
|% 3,54
|
|VAKBN
|7,81
|2.386.759.484
|% 6,84
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1916
|18,1990
|% 0,08
|
|Euro
|18,2701
|18,2814
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,9854
|21,0906
|% -0,45
|
|Frank
|18,5214
|18,6330
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8249
|4,8491
|% 0,01
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-8,94
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.774
|-35,00
|
|Tam
|6.702
|6.756
|-18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.303
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,54
|93,54
|-2,10
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.13 ) 3, 450
-
14:42XU100
Endeks 3, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 50, 313.00 milyon TL de
-
14:42ALARK
Yüzde 8.08 oranında artışla 53.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 838, 094 adet işlem
-
14:41ORGE
Yüzde 7.87 oranında artışla 11.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 708, 886 adet işlem
-
14:40ATSYH
Yüzde 4.90 oranında artışla 150.00 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 020 adet işlem