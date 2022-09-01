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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

01.09.2022 14:41
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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BIST En Aktif Hisseler14:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 397,10 106.111.640 % 10,00  
SMRTG 41,18 196.296.635 % 9,99  
DOGUB 10,46 14.533.781 % 9,99  
EGGUB 307,30 135.951.434 % 9,99  
EMNIS 43,04 105.270 % 9,96  
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14:27 Alış Satış %  
Dolar 18,1916 18,1990 % 0,08  
Euro 18,2701 18,2814 % -0,08  
Sterlin 20,9854 21,0906 % -0,45  
Frank 18,5214 18,6330 % -0,05  
Riyal 4,8249 4,8491 % 0,01  
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14:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 -8,94  
Altın Gr. 996 996 -4,34  
Cumhuriyet 6.673 6.774 -35,00  
Tam 6.702 6.756 -18,00  
Yarım 3.266 3.303 -9,00  
Çeyrek 1.638 1.651 -4,00  
Gümüş.Ons 17,68 17,71 -0,30  
Gümüş Gr. 10,38 10,39 -0,15  
B. Petrol 93,54 93,54 -2,10  
Seans Raporu 14:27
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