***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.09.2022 14:42
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KGB GÜNCEL İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059285
BIST
14:313.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,49
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
14:3118,1981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
14:3118,2752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0217
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
14:31995,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,14
|Açılış
|: 995,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler14:29
|CLEBI
|397,10
|106.642.959
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|136.132.434
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.533.802
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,55
|80.929.787
|% 9,90
|
|MTRKS
|52,80
|2.088.768
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,16
|47.736.234
|% -9,35
|
|PAMEL
|115,80
|15.810.028
|% -7,36
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|ETYAT
|5,45
|2.027.695
|% -5,05
|
|THYAO
|71,60
|4.114.398.440
|% -2,05
|
|HALKB
|9,04
|4.056.697.569
|% 4,87
|
|PETKM
|14,42
|3.812.008.747
|% 0,00
|
|GARAN
|23,40
|3.632.871.562
|% 1,74
|
|YKBNK
|7,52
|3.394.752.007
|% 6,82
|
|EKGYO
|4,07
|2.033.744.046
|% 1,50
|
|YKBNK
|7,52
|3.394.752.007
|% 6,82
|
|HALKB
|9,04
|4.056.697.569
|% 4,87
|
|ISCTR
|8,23
|2.815.909.745
|% 3,91
|
|VAKBN
|7,84
|2.406.828.214
|% 7,25
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1941
|18,1991
|% 0,08
|
|Euro
|18,2448
|18,2562
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,9803
|21,0855
|% -0,47
|
|Frank
|18,5152
|18,6267
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8236
|4,8478
|% -0,02
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-9,16
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,73
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.774
|-35,00
|
|Tam
|6.698
|6.751
|-23,00
|
|Yarım
|3.264
|3.301
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|-2,51
|
Seans Raporu
14:29
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-
14:44MNDRS
Yüzde 6.04 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 529, 039 adet işlem
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14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.13 ) 3, 450
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14:42XU100
Endeks 3, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 50, 313.00 milyon TL de
-
14:42ALARK
Yüzde 8.08 oranında artışla 53.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 838, 094 adet işlem
-
14:41ORGE
Yüzde 7.87 oranında artışla 11.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 708, 886 adet işlem