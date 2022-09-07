***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.09.2022 17:16
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061071
BIST
17:293.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,81
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:2918,2308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:2918,1399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0886
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1475
En Düşük
18,0019
17:291.000,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.000,77
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ORGE
|12,98
|55.497.244
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.740.446.284
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.680.326
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.798.354
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|169.966.528
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.215.967
|% -9,97
|
|FADE
|9,09
|198.636.369
|% -8,18
|
|ICBCT
|8,13
|266.973.598
|% -6,77
|
|VKING
|7,13
|7.270.430
|% -6,68
|
|THYAO
|75,30
|7.660.089.268
|% 2,24
|
|YKBNK
|7,89
|7.460.361.676
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,03
|6.392.681.685
|% -3,47
|
|EKGYO
|4,96
|5.740.446.284
|% 9,98
|
|SISE
|26,28
|4.723.408.366
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,96
|5.740.446.284
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,89
|7.460.361.676
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,03
|6.392.681.685
|% -3,47
|
|ISCTR
|10,15
|3.883.803.639
|% -3,61
|
|VAKBN
|10,67
|3.119.612.535
|% 5,85
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2176
|18,2230
|% -0,06
|
|Euro
|18,1293
|18,1386
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,7693
|20,8735
|% -0,78
|
|Frank
|18,4479
|18,5591
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8354
|4,8596
|% 0,01
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,56
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.768
|6.839
|-1,00
|
|Yarım
|3.298
|3.341
|2,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.673
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,33
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|89,56
|89,56
|-3,27
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42ISCTR
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 934, 104 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 3, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 87, 925.00 milyon TL de
-
17:41ISCTR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 462, 497 adet işlem
-
17:40ARSAN
Yüzde 4.01 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 302, 444 adet işlem
-
17:39GSRAY
Yüzde 9.11 oranında artışla 6.47 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 251, 330 adet işlem