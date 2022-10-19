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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

19.10.2022 11:31
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun SPK Onaylı İhraç Belgesi ektedir.
KGG Fonumuzun 19.10.2022 Tarihinde MKK ihracı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072829


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