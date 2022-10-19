***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.10.2022 11:31
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun SPK Onaylı İhraç Belgesi ektedir.
KGG Fonumuzun 19.10.2022 Tarihinde MKK ihracı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072829
BIST
11:483.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 29,34
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
11:4818,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
11:4818,2634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0654
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2463
11:48981,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,48
|Açılış
|: 981,00
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler11:46
|SMRTG
|125,50
|237.565.180
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.141.886
|% 9,99
|
|MZHLD
|111,70
|36.727.697
|% 9,94
|
|KATMR
|2,01
|142.969.977
|% 9,84
|
|GESAN
|149,10
|398.292.761
|% 9,63
|
|ODAS
|7,59
|1.862.761.126
|% -9,32
|
|KIMMR
|6,70
|4.137.871
|% -7,20
|
|MEGAP
|4,16
|17.815.753
|% -7,14
|
|MEGAP
|4,16
|17.815.753
|% -7,14
|
|AKFGY
|4,17
|189.023.193
|% -5,87
|
|THYAO
|97,80
|2.876.507.131
|% 0,57
|
|ODAS
|7,59
|1.862.761.126
|% -9,32
|
|AKBNK
|15,32
|1.352.638.987
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,51
|1.286.238.819
|% 1,28
|
|TUPRS
|357,30
|1.235.404.191
|% -0,42
|
|ODAS
|7,59
|1.862.761.126
|% -9,32
|
|EKGYO
|4,46
|790.089.792
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,51
|1.286.238.819
|% 1,28
|
|AKBNK
|15,32
|1.352.638.987
|% 1,52
|
|ISCTR
|9,54
|759.479.923
|% 0,74
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,5927
|% 0,04
|
|Euro
|18,2629
|18,2715
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,8964
|21,0012
|% -0,41
|
|Frank
|18,5379
|18,6496
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% -0,04
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-11,19
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.647
|6.726
|-38,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,56
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,10
|
|B. Petrol
|89,95
|89,95
|-0,08
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01USAK
Yüzde 5.83 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 356, 449 adet işlem
-
12:00MANAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 28.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 367 adet işlem
-
11:59YGYO
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 368, 370 adet işlem
-
11:58KATMR
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 923, 302 adet işlem
-
11:57XU100
Endeks 3, 866 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 26, 170.00 milyon TL de