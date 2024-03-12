***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.03.2024 17:06
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03
2024 tarih ve E-12233903-315.04-50965 sayılı yazısı ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Söz konusu değişiklik 19.04.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin ihraç belgesi tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258098
BIST
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18:059.069
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
8.986
En Yüksek
9.193
18:0532,0593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0378
|Açılış
|: 32,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0673
En Düşük
31,9669
18:0535,0657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0525
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
18:052.229,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -17,21
|Açılış
|: 2.230,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.218,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|231,10
|39.562.240
|% 10,00
|
|SAMAT
|58,85
|349.695.240
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|115.042.005
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|7.659.794
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|168.842.313
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,07
|2.864.671
|% -9,98
|
|FONET
|35,00
|20.793.290
|% -9,98
|
|DERIM
|31,76
|37.975.991
|% -9,98
|
|CUSAN
|26,60
|89.301.927
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|28.627.517
|% -9,95
|
|THYAO
|275,50
|9.042.285.465
|% -1,87
|
|EREGL
|45,28
|6.757.063.193
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|TUPRS
|165,80
|3.947.096.682
|% -0,90
|
|OBAMS
|47,50
|3.911.457.332
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|AKFGY
|2,85
|825.724.883
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,17
|1.083.368.454
|% -1,71
|
|EKGYO
|10,77
|2.052.014.659
|% -3,15
|
|YKBNK
|23,30
|3.514.012.177
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0545
|32,0593
|% 0,12
|
|Euro
|35,0432
|35,0657
|% 0,15
|
|Sterlin
|41,7495
|41,9588
|% -1,10
|
|Frank
|37,1997
|37,3862
|% -0,92
|
|Riyal
|8,7129
|8,7566
|% -0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|925,20
|926,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,75
|1.045,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,57
|82,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,85
|2.163,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MEPET
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 844 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 190, 141 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 9, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
-
17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem