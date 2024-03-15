***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.03.2024 16:46
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04-51219 sayılı yazısı ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun içtüzük ve ihraç belgelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin verilmiştir. Söz konusu değişiklik 26.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin ihraç belgesi tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259218
BIST
'
17:108.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -28,46
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.815
En Yüksek
8.908
17:1032,2191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
17:1035,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0333
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
17:102.238,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,41
|Açılış
|: 2.236,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler17:10
|PKART
|71,50
|70.177.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|196,10
|76.375.317
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|249.546.057
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|65.774.944
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|55.876.673
|% -9,98
|
|KLRHO
|47,94
|157.677.237
|% -9,38
|
|DGATE
|48,00
|34.588.490
|% -7,16
|
|DESPC
|51,90
|73.899.780
|% -6,49
|
|THYAO
|273,00
|5.925.050.343
|% 0,46
|
|REEDR
|61,35
|4.380.435.794
|% 7,35
|
|OBAMS
|53,70
|3.107.282.185
|% 7,40
|
|ASTOR
|101,20
|3.073.947.638
|% -3,80
|
|MIATK
|69,35
|2.879.810.256
|% -2,32
|
|ISCTR
|10,38
|1.195.342.660
|% -0,10
|
|ZOREN
|5,11
|425.534.007
|% -0,97
|
|EKGYO
|10,83
|782.063.015
|% -0,64
|
|REEDR
|61,35
|4.380.435.794
|% 7,35
|
|AKFGY
|2,61
|162.919.706
|% -1,14
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2123
|32,2191
|% 0,28
|
|Euro
|35,1314
|35,1439
|% 0,09
|
|Sterlin
|41,5162
|41,7243
|% 0,48
|
|Frank
|36,8951
|37,0800
|% 0,64
|
|Riyal
|8,6872
|8,7308
|% 0,56
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,33
|25,35
|% 0,66
|
|Platin
|946,60
|948,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,56
|1.089,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,86
|84,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,76
|2.164,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 21 kaybederek (% -0.45 ) 7, 737
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CATES, ARTMS, IZINV, VRGYO, DOBUR, KLNMA, KERVN, ALVES, SODSN, PKART
-
17:25
PATEK, CLEBI, LMKDC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
AGHOL, MEGAP, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25ASTOR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 101.20 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 459, 744 adet işlem