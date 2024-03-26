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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

26.03.2024 15:50
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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INVEO 44,98 117.073.432 % 9,98  
PKART 90,90 79.288.586 % 9,98  
ERSU 41,42 102.391.459 % 9,98  
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Riyal 8,6427 8,6860 % -0,11  
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Gümüş ONS 24,54 24,57 % 0,66  
Platin 904,80 905,94 % 0,66  
Paladyum 994,93 998,93 % 0,66  
Brent Pet. 86,10 86,10 % 0,66  
Altın Ons 2.180,83 2.181,25 % 0,66  
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