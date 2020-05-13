***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAhmet İhsan BAĞIRGAN Muhasebe Operasyon Yöneticisi 01.08.2019 0212-2631887/419 ahmet.bagirgan@kizilay.com.tr Düzey 3Bilge Özlem UYKAN Muhasebe Operasyon Uzman Yrd. 20.04.2020 0212-2631887/400 bilge.uykan@kizilay.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılmaktadır.Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviLevent Şahin Müfettiş-İç KontrolAhmet İhsan Bağırgan Muhasebe Operasyon YöneticisiBilge Özlem Uykan Muhasebe Operasyon Uzman Yrd.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844656BIST