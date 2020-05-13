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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.05.2020 10:27
GÜNCEL HABERLER



***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet İhsan BAĞIRGAN Muhasebe Operasyon Yöneticisi 01.08.2019 0212-2631887/419 ahmet.bagirgan@kizilay.com.tr Düzey 3
Bilge Özlem UYKAN Muhasebe Operasyon Uzman Yrd. 20.04.2020 0212-2631887/400 bilge.uykan@kizilay.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılmaktadır.


Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Levent Şahin Müfettiş-İç Kontrol
Ahmet İhsan Bağırgan Muhasebe Operasyon Yöneticisi
Bilge Özlem Uykan Muhasebe Operasyon Uzman Yrd.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844656


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YBTAS 7.863,70 353.867 % 10,00  
TKURU 19,36 56.318 % 10,00  
AYES 3,19 37.189 % 10,00  
DENGE 1,87 690.159 % 10,00  
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Riyal 1,8561 1,8654 % -0,05  
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Altın Gr. 383 383 -0,05  
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Tam 2.536 2.576 0,20  
Yarım 1.238 1.259 0,00  
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