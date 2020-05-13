***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.05.2020 10:27
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet İhsan BAĞIRGAN Muhasebe Operasyon Yöneticisi 01.08.2019 0212-2631887/419 ahmet.bagirgan@kizilay.com.tr Düzey 3
Bilge Özlem UYKAN Muhasebe Operasyon Uzman Yrd. 20.04.2020 0212-2631887/400 bilge.uykan@kizilay.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılmaktadır.
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Levent Şahin Müfettiş-İç Kontrol
Ahmet İhsan Bağırgan Muhasebe Operasyon Yöneticisi
Bilge Özlem Uykan Muhasebe Operasyon Uzman Yrd.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844656
BIST
10:2399.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 339,43
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.009
En Düşük
99.443
10:236,9977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:237,5892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:23383,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 383,09
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|37.189
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|690.159
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|ERSU
|4,93
|575.664
|% -5,56
|
|ULAS
|3,06
|61.328
|% -5,56
|
|GEDIK
|19,70
|2.480.344
|% -5,11
|
|ECILC
|5,74
|208.254.240
|% 5,90
|
|ASELS
|27,58
|134.533.776
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,22
|96.545.283
|% 1,83
|
|ALKIM
|17,52
|80.211.878
|% 9,98
|
|ODAS
|1,87
|74.690.712
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,33
|59.081.935
|% 1,53
|
|YKBNK
|2,22
|96.545.283
|% 1,83
|
|ODAS
|1,87
|74.690.712
|% 1,63
|
|ECILC
|5,74
|208.254.240
|% 5,90
|
|TEKTU
|1,46
|33.460.918
|% 5,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6077
|% 0,14
|
|Frank
|7,1823
|7,2256
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8561
|1,8654
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|0,33
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.511
|0,20
|
|Tam
|2.536
|2.576
|0,20
|
|Yarım
|1.238
|1.259
|0,00
|
|Çeyrek
|619
|630
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,55
|29,55
|-0,43
|