***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.08.2020 15:33
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865990
BIST
16:541.045
En Yüksek
|Değişim
|: -4,24%
|| -46,33
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:547,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 0,2534
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
16:548,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 0,3028
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6795
En Düşük
8,3315
16:54482,84
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 21,05
|Açılış
|: 482,89
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|96.069.308
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.715.481
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.397.495
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.440.563
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.367.884
|% 9,91
|
|KONYA
|388,80
|35.544.633
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.868.574
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.485
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.178.278
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.081.786.426
|% -7,66
|
|GARAN
|6,57
|1.251.203.223
|% -3,10
|
|SISE
|5,91
|1.010.259.070
|% -5,29
|
|AKBNK
|4,75
|995.760.632
|% -5,38
|
|ASELS
|15,70
|913.401.757
|% -6,77
|
|EKGYO
|1,93
|2.081.786.426
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|559.870.298
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,06
|454.990.690
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|995.760.632
|% -5,38
|
|TRKCM
|3,77
|755.244.963
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5353
|9,5831
|% 3,50
|
|Frank
|7,9501
|7,9980
|% 2,91
|
|Riyal
|1,9301
|1,9398
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.068
|2.069
|30,17
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,04
|
|Cumhuriyet
|3.199
|3.335
|241,10
|
|Tam
|3.296
|3.452
|267,80
|
|Yarım
|1.598
|1.670
|116,10
|
|Çeyrek
|802
|841
|63,10
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,35
|1,38
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,62
|45,62
|0,43
|