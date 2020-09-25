***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2020 14:25
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. Kızılay Laleli Tıp Merkezi Apt. No:12/1 Fatih / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. Kızılay Laleli Tıp Merkezi Apt. No:12/1 Fatih / İstanbul 0212-2631887 0212-2631884
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876690
BIST
17:101.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
17:107,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
17:108,8963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
17:10455,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,09
|Açılış
|: 455,86
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler17:10
|MRSHL
|380,60
|31.305.133
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.212.122
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.837.172
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.709.460
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|8.297.586
|% 10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.165.898
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.786.297
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.311.530
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.106.516
|% -9,88
|
|GARAN
|7,21
|3.180.830.839
|% 2,85
|
|SISE
|7,01
|1.777.458.022
|% 2,64
|
|ASELS
|17,35
|1.117.803.611
|% 2,24
|
|AKBNK
|5,14
|685.136.878
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,30
|650.145.145
|% 0,61
|
|GARAN
|7,21
|3.180.830.839
|% 2,85
|
|SISE
|7,01
|1.777.458.022
|% 2,64
|
|HURGZ
|1,99
|467.424.789
|% -9,55
|
|KRDMD
|3,30
|650.145.145
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,75
|333.896.658
|% 0,57
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6397
|7,6487
|% 0,31
|
|Euro
|8,8856
|8,8963
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,6769
|9,7255
|% -0,11
|
|Frank
|8,1861
|8,2354
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0298
|2,0400
|% 0,15
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-13,90
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.092
|2,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,68
|41,68
|-0,26
|