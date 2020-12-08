***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.12.2020 13:24
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892057
BIST
16:121.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:127,8391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:129,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0471
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:12469,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,12
|Açılış
|: 469,23
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:12
|GOLTS
|35,24
|112.919.696
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|276.296.018
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.004.745
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.996.673
|% 9,93
|
|NIBAS
|73,35
|21.926.179
|% -10,00
|
|PKENT
|920,90
|910.555
|% -7,63
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,05
|27.219.841
|% -5,91
|
|MARKA
|6,25
|979.635
|% -5,16
|
|PETKM
|4,97
|3.872.819.065
|% -2,55
|
|SISE
|7,14
|2.428.050.196
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,32
|1.771.126.904
|% 4,52
|
|SASA
|21,18
|1.474.954.604
|% 2,92
|
|DOHOL
|2,96
|1.289.502.988
|% 1,02
|
|PETKM
|4,97
|3.872.819.065
|% -2,55
|
|DOHOL
|2,96
|1.289.502.988
|% 1,02
|
|SISE
|7,14
|2.428.050.196
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,32
|1.771.126.904
|% 4,52
|
|TSKB
|1,85
|586.888.658
|% 2,21
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8349
|7,8391
|% 0,38
|
|Euro
|9,5031
|9,5063
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,3775
|10,4295
|% -0,39
|
|Frank
|8,7620
|8,8148
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0800
|2,0904
|% 0,20
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,55
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|35,04
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|16,95
|
|Çeyrek
|749
|767
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,67
|48,67
|-0,12
|
Seans Raporu
16:12
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-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 4 artarak (% 1.20 ) 1, 211
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, GOLTS, SELEC, UMPAS, SILVR, DOBUR, SNKRN, SEKFK, SNPAM, KRVGD
-
16:25
SEKFK, OLMIP, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
KLMSN, ISATR, AKENR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:23EMKEL
Yüzde 4.50 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 727, 013 adet işlem