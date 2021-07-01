***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEmre Ergün KARATAŞ Mali İşler Müdürü 08.02.2021 02122631887/1210 ergun.karatas@kizilay.com.tr Düzey 3Bilge Özlem UYKAN Muhasebe Operasyon Uzman 20.04.2020 02122631887/1209 bına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKEREM KINIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilİLYAS HAŞİM ÇAKMAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey YöneticiMURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıAYKUT EMRAH POLAT Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ATİLA KURAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil EvetFEVZİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.05.2021 İcrada Görevli EvetYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerFEVZİ ÖZTÜRK Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviLevent Şahin Müfettiş-İç KontrolEmre Ergün Karataş Mali İşler MüdürüBilge Özlem Uykan Muhasebe Operasyon Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945399BIST