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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2021 12:01



***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emre Ergün KARATAŞ Mali İşler Müdürü 08.02.2021 02122631887/1210 ergun.karatas@kizilay.com.tr Düzey 3
Bilge Özlem UYKAN Muhasebe Operasyon Uzman 20.04.2020 02122631887/1209 bına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KEREM KINIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
İLYAS HAŞİM ÇAKMAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AYKUT EMRAH POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ATİLA KURAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet
FEVZİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.05.2021 İcrada Görevli Evet

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FEVZİ ÖZTÜRK Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Levent Şahin Müfettiş-İç Kontrol
Emre Ergün Karataş Mali İşler Müdürü
Bilge Özlem Uykan Muhasebe Operasyon Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945399


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