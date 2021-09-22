***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2021 10:22
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 10000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964814
BIST
11:421.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:428,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6531
En Düşük
8,6023
11:4210,1519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0347
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1711
En Düşük
10,0882
11:42493,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 493,33
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KIMMR
|3,85
|806.694
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|17.779.075
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.565.535
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.780.810
|% 9,93
|
|UNLU
|6,34
|62.236.960
|% 9,12
|
|AVGYO
|2,28
|42.882.071
|% -7,69
|
|DOBUR
|20,62
|212.931
|% -6,27
|
|NUGYO
|11,33
|45.829.523
|% -4,87
|
|NIBAS
|9,05
|5.864.702
|% -4,64
|
|BJKAS
|6,48
|83.640.305
|% -4,28
|
|THYAO
|13,06
|435.131.598
|% 0,08
|
|EREGL
|16,44
|331.570.620
|% 2,37
|
|TEZOL
|17,33
|306.242.475
|% 2,85
|
|GARAN
|9,24
|255.987.704
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,43
|245.906.879
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,40
|127.911.226
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,43
|245.906.879
|% 1,90
|
|IZMDC
|2,39
|85.015.926
|% 2,14
|
|THYAO
|13,06
|435.131.598
|% 0,08
|
|PETKM
|6,23
|174.964.341
|% 1,63
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6454
|8,6472
|% 0,23
|
|Euro
|10,1471
|10,1519
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,7470
|11,8059
|% -0,03
|
|Frank
|9,3247
|9,3809
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2974
|2,3089
|% 0,17
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,70
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|75,49
|75,49
|1,13
|
Seans Raporu
11:42
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-
11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 46 artarak (% 0.64 ) 1, 494
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11:55XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 3, 312.00 milyon TL de
-
11:55AKYHO
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 499, 697 adet işlem
-
11:54RALYH
Yüzde 4.30 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 041, 808 adet işlem
-
11:53UNLU
Yüzde 8.09 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 801, 929 adet işlem