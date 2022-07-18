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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.07.2022 15:49
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KEREM KINIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
İLYAS HAŞİM ÇAKMAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AYKUT EMRAH POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ATİLA KURAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet
FEVZİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.05.2021 İcrada Görevli Evet
HAKAN ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045855


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RTALB 9,24 160.320.933 % 10,00  
MAKIM 14,71 188.051.708 % 9,94  
KLRHO 11,41 62.821.420 % 9,92  
IMASM 57,60 14.934.895 % 9,92  
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Riyal 4,6411 4,6644 % 0,47  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 8,90  
Altın Gr. 964 965 8,66  
Cumhuriyet 6.514 6.613 8,00  
Tam 6.535 6.626 -78,00  
Yarım 3.175 3.234 -31,00  
Çeyrek 1.592 1.617 -15,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,94 0,23  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 0,15  
B. Petrol 106 106 4,83  
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