***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.07.2022 15:49
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KEREM KINIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
İLYAS HAŞİM ÇAKMAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AYKUT EMRAH POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ATİLA KURAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet
FEVZİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.05.2021 İcrada Görevli Evet
HAKAN ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045855
BIST
17:082.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 60,40
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:0817,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0695
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:0817,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2414
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:08964,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,66
|Açılış
|: 964,53
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:07
|RTALB
|9,24
|160.320.933
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|188.051.708
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.821.420
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.934.895
|% 9,92
|
|UFUK
|76,95
|2.195.772
|% 9,62
|
|GESAN
|47,50
|283.914.226
|% -7,68
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,36
|7.908.228
|% -6,95
|
|SILVR
|20,60
|66.794.451
|% -6,53
|
|PINSU
|5,86
|45.451.273
|% -6,09
|
|THYAO
|49,54
|3.472.964.847
|% 3,34
|
|EREGL
|27,18
|1.334.046.594
|% 4,70
|
|SISE
|20,58
|1.306.911.047
|% 1,18
|
|ODAS
|3,49
|936.574.464
|% 7,06
|
|SASA
|40,92
|898.398.858
|% 3,18
|
|ODAS
|3,49
|936.574.464
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|629.225.545
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|600.503.335
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,24
|648.447.566
|% 4,17
|
|TSKB
|2,14
|163.344.856
|% 2,39
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4533
|17,4798
|% 0,46
|
|Euro
|17,7764
|17,7933
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,9199
|21,0248
|% 1,64
|
|Frank
|17,8558
|17,9634
|% 0,55
|
|Riyal
|4,6411
|4,6644
|% 0,47
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,90
|
|Altın Gr.
|964
|965
|8,66
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.535
|6.626
|-78,00
|
|Yarım
|3.175
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.617
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,83
|
Seans Raporu
17:07
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17:21KARYE
Yüzde 5.98 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 998, 130 adet işlem
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17:19XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 20, 819.00 milyon TL de
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17:19TEKTU
Yüzde 6.21 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 748, 172 adet işlem
-
17:17OYAYO
Yüzde 7.91 oranında artışla 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 215 adet işlem
-
17:16TMSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.46 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 172, 745 adet işlem