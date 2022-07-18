***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Küçükbakkalköy Mah.Rüstemağa Sok. İnmak Plaza Blok No:2 İç Kapı No:4 34750 Ataşehir/İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKüçükbakkalköy Mah.Rüstemağa Sok. İnmak Plaza Blok No:2 İç Kapı No:4 34750 Ataşehir/İstanbul 0212-2631887 0212-2631884Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBilge Özlem UYKAN Muhasebe Operasyon Uzman 20.04.2020 02122631887/21803 bilge.uykan@kizilay.com.tr Düzey 2Emre Ergün KARATAŞ Mali İşler Müdürü 08.02.2021 02122631887/21802 ergun.karatas@kizilay.com.tr Düzey 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045754BIST