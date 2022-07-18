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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.07.2022 13:44
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Küçükbakkalköy Mah.Rüstemağa Sok. İnmak Plaza Blok No:2 İç Kapı No:4 34750 Ataşehir/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Küçükbakkalköy Mah.Rüstemağa Sok. İnmak Plaza Blok No:2 İç Kapı No:4 34750 Ataşehir/İstanbul 0212-2631887 0212-2631884

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bilge Özlem UYKAN Muhasebe Operasyon Uzman 20.04.2020 02122631887/21803 bilge.uykan@kizilay.com.tr Düzey 2
Emre Ergün KARATAŞ Mali İşler Müdürü 08.02.2021 02122631887/21802 ergun.karatas@kizilay.com.tr Düzey 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045754


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EUKYO 3,52 1.953.619 % 10,00  
POLTK 678,80 10.110.859 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.371.541 % 9,99  
TURGG 208,20 16.537.737 % 9,98  
IMASM 63,35 10.013.039 % 9,98  
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Dolar 17,5700 17,5823 % 0,86  
Euro 17,9987 18,0107 % 1,67  
Sterlin 21,0766 21,1823 % 1,30  
Frank 18,1101 18,2192 % 1,78  
Riyal 4,6665 4,6899 % 0,64  
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16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 3,52  
Altın Gr. 968 968 8,65  
Cumhuriyet 6.523 6.622 9,00  
Tam 6.551 6.618 -6,00  
Yarım 3.192 3.235 2,00  
Çeyrek 1.601 1.617 1,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,82 0,11  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 0,14  
B. Petrol 105 105 -0,91  
Seans Raporu 16:47
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