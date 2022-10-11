***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBilge Özlem UYKAN Muhasebe ve Fon Operasyon Birim Yöneticisi 20.04.2020 02122631887/21803 bilge.uykan@kizilay.com.tr Düzey 3Emre Ergün KARATAŞ Mali İşler Müdürü 08.02.2021 02122631887/21802 ergun.karatas@kizilay.com.tr Düzey 3Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEmre Ergün Karataş Mali İşler MüdürüBilge Özlem Uykan Muhasebe ve Fon Operasyon Birim YöneticisiFazlı İlteriş Hatipoğlu Müfettişhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070994BIST