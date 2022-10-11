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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2022 20:31
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bilge Özlem UYKAN Muhasebe ve Fon Operasyon Birim Yöneticisi 20.04.2020 02122631887/21803 bilge.uykan@kizilay.com.tr Düzey 3
Emre Ergün KARATAŞ Mali İşler Müdürü 08.02.2021 02122631887/21802 ergun.karatas@kizilay.com.tr Düzey 3

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Emre Ergün Karataş Mali İşler Müdürü
Bilge Özlem Uykan Muhasebe ve Fon Operasyon Birim Yöneticisi
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Müfettiş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070994


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DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.730 6.796 15,00  
Yarım 3.279 3.322 7,00  
Çeyrek 1.643 1.662 5,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,16 -0,47  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,20  
B. Petrol 93,87 93,87 -2,32  
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