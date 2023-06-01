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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2023 15:47
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bilge Özlem UYKAN Muhasebe ve Fon Operasyon Birim Yöneticisi 20.04.2020 02122631887/21803 bilge.uykan@kizilay.com.tr Düzey 3
Emre Ergün KARATAŞ Mali İşler Direktörü 08.02.2021 02122631887/21802 ergun.karatas@kizilay.com.tr Düzey 3

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İLYAS HAŞİM ÇAKMAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AYKUT EMRAH POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ATİLA KURAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet
FEVZİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.05.2021 İcrada Görevli Evet
HAKAN ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Emre Ergün Karataş Mali İşler Direktörü
Bilge Özlem Uykan Muhasebe ve Fon Operasyon Birim Yöneticisi
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Müfettiş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155298


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