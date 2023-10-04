***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 70.000.000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATMA MERİÇ YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Tıp Doktoru 16.05.2023 İcrada Görevli Değil TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilİLYAS HAŞİM ÇAKMAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey YöneticiMURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıYASİR YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BürokratMEHMET ATİLA KURAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil EvetFEVZİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.05.2021 İcrada Görevli EvetHAKAN ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199281BIST