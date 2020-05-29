***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.05.2020 12:57
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/05/2020
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2020 Yılı Finansal Tablolarına İlişin Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847639
BIST
13:47105.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -347,72
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:476,8299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8299
En Düşük
6,8095
13:477,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0568
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6059
En Düşük
7,5388
13:47378,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,51
|Açılış
|: 378,94
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,37
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.321.161
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|19.347.073
|% 9,89
|
|MARKA
|1,57
|18.232.264
|% 9,79
|
|HLGYO
|1,83
|54.730.596
|% 9,58
|
|BERA
|4,34
|105.189.564
|% 7,96
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.546.787
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|720.261
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.325.708
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.036.726.269
|% 1,16
|
|THYAO
|12,42
|625.269.903
|% -2,05
|
|GSRAY
|3,28
|412.590.655
|% 6,15
|
|ASELS
|30,12
|340.085.055
|% 0,20
|
|TUKAS
|8,81
|334.664.686
|% -7,26
|
|GARAN
|7,87
|1.036.726.269
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,45
|189.912.769
|% 0,69
|
|GSRAY
|3,28
|412.590.655
|% 6,15
|
|TSKB
|1,07
|104.093.495
|% 1,90
|
|CEMAS
|1,14
|77.783.894
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3943
|8,4364
|% 0,30
|
|Frank
|7,0736
|7,1163
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8126
|1,8217
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|8,82
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.488
|14,00
|
|Tam
|2.530
|2.556
|6,80
|
|Yarım
|1.235
|1.248
|7,00
|
|Çeyrek
|617
|625
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|35,09
|35,09
|-0,94
|