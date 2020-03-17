***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:41
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829928
BIST
14:2385.897
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -1.990,94
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
14:236,4910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0631
|Açılış
|: 6,4910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4917
En Düşük
6,4177
14:237,1605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
14:23306,92
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -6,52
|Açılış
|: 306,92
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.107.724
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|TBORG
|13,55
|318.353
|% 5,86
|
|OLMIP
|3,27
|1.073.766
|% 5,83
|
|KARTN
|287,00
|5.655.313
|% 5,17
|
|FROTO
|50,85
|12.414.829
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.075.611
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|450.653
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.116.410
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|81.689
|% -10,00
|
|ASELS
|21,88
|743.477.581
|% -4,54
|
|THYAO
|7,97
|654.438.858
|% -3,16
|
|GARAN
|8,30
|444.529.497
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,04
|195.879.357
|% 0,49
|
|AKBNK
|6,03
|178.470.982
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,04
|195.879.357
|% 0,49
|
|IHLGM
|0,80
|73.838.606
|% -6,98
|
|THYAO
|7,97
|654.438.858
|% -3,16
|
|TSKB
|0,90
|68.869.585
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,10
|68.128.065
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8251
|7,8643
|% -0,58
|
|Frank
|6,7375
|6,7781
|% -0,41
|
|Riyal
|1,7227
|1,7313
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.469
|-46,14
|
|Altın Gr.
|306
|307
|-6,83
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.045
|2.097
|14,24
|
|Yarım
|988
|1.014
|6,88
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,45
|
|Gümüş.Ons
|12,14
|12,17
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|30,45
|30,45
|0,40
|