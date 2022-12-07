***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 10:43
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085106
BIST
11:454.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,32
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.967
11:4518,6458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
11:4519,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
11:451.062,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.062,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:43
|YESIL
|4,40
|56.959.380
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|336.799.770
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|433.254.664
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|13.367.755
|% 9,94
|
|PEKGY
|3,00
|76.713.147
|% -9,91
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|AZTEK
|32,58
|84.979.864
|% -6,38
|
|PRDGS
|12,61
|22.458.020
|% -5,97
|
|MIATK
|106,00
|24.458.132
|% -5,86
|
|KRDMD
|17,13
|4.001.543.623
|% -3,22
|
|THYAO
|136,90
|3.002.431.389
|% 0,96
|
|ASELS
|51,50
|2.704.275.623
|% 5,02
|
|PETKM
|18,38
|2.150.336.979
|% 2,11
|
|EREGL
|42,10
|1.144.671.854
|% -1,13
|
|KRDMD
|17,13
|4.001.543.623
|% -3,22
|
|PETKM
|18,38
|2.150.336.979
|% 2,11
|
|EKGYO
|7,27
|728.827.015
|% 0,41
|
|ISCTR
|10,32
|834.631.514
|% 1,08
|
|TSKB
|4,00
|290.425.379
|% 0,50
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,78
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,99
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.153
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.464
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,38
|0,07
|
|B. Petrol
|79,20
|79,20
|-0,15
|
Seans Raporu
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