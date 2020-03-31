***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.03.2020 09:03
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA, KRDMB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri AŞ Karabük ŞB tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833479
BIST
12:1589.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.663,55
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
12:156,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5601
12:157,2305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0313
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,2070
12:15340,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,49
|Açılış
|: 340,82
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
339,29
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,09
|2.095.088
|% 10,00
|
|ICBCT
|4,08
|29.404.190
|% 9,97
|
|TIRE
|6,29
|9.371.771
|% 9,97
|
|GEDIK
|19,09
|6.263.883
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|916.129
|% 9,95
|
|OZRDN
|1,90
|41.998
|% -9,52
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|MTRYO
|3,56
|4.761.479
|% -7,53
|
|QNBFL
|106,50
|3.065.062
|% -4,91
|
|BURVA
|12,50
|4.951
|% -3,85
|
|ECILC
|4,68
|289.102.438
|% 2,18
|
|GARAN
|8,27
|283.808.710
|% 2,86
|
|THYAO
|9,04
|274.859.661
|% 3,67
|
|PGSUS
|33,16
|243.084.326
|% 6,62
|
|ASELS
|23,70
|209.840.126
|% 1,98
|
|IHLGM
|1,01
|66.766.044
|% 5,21
|
|GSRAY
|2,16
|135.037.529
|% 6,93
|
|ECILC
|4,68
|289.102.438
|% 2,18
|
|YKBNK
|1,90
|93.598.279
|% 1,60
|
|GARAN
|8,27
|283.808.710
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0839
|8,1244
|% -0,73
|
|Frank
|6,7915
|6,8324
|% -0,57
|
|Riyal
|1,7414
|1,7501
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-10,82
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,02
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,12
|27,12
|0,70
|