***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.04.2020 09:22
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri AŞ Karabük ŞB tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841374
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
0
En Düşük
0
18:056,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9783
En Düşük
6,9408
18:057,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5913
En Düşük
7,5375
18:05385,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,31
|Açılış
|: 385,13
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
385,55
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|62,75
|46.898.954
|% 1,52
|
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|ACSEL
|7,94
|16.831.856
|% 0,00
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 0,00
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6599
|8,7033
|% 0,22
|
|Frank
|7,1254
|7,1683
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8494
|1,8587
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,18
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.527
|14,60
|
|Tam
|2.534
|2.589
|15,00
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|7,30
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,32
|15,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|25,40
|25,40
|1,18
|