***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2020 09:18
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843921
BIST
12:0198.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 397,57
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:017,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:017,6722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:01388,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 388,58
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.528.156
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.871.508
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,53
|40.798.127
|% -6,99
|
|RAYSG
|6,60
|1.529.641
|% -6,91
|
|KRDMA
|3,03
|33.034.618
|% -6,19
|
|ISFIN
|3,85
|465.755.365
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,38
|304.917.799
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,43
|260.939.472
|% 9,48
|
|GARAN
|7,85
|238.654.689
|% -0,13
|
|MGROS
|30,98
|204.515.238
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,38
|304.917.799
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,85
|465.755.365
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,11
|82.310.603
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|113.432.636
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|178.979.408
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7420
|8,7859
|% -0,25
|
|Frank
|7,2576
|7,3013
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8818
|1,8912
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.571
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|-0,74
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:14IDEAS
Yüzde 6.81 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 003 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 98, 229 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 4, 406.00 milyon TL de
-
12:12USAK
Yüzde 7.74 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 492, 665 adet işlem
-
12:11ISFIN
Yüzde 8.17 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 430, 370 adet işlem
-
12:09GOODY
Yüzde 4.55 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 986, 860 adet işlem