***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.05.2020 09:11
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulanlar Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847563
BIST
10:30105.622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 262,47
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.646
En Düşük
104.751
10:306,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
10:307,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
10:30377,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,97
|Açılış
|: 377,40
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.803.972
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|42.518.008
|% 9,58
|
|GLBMD
|4,85
|2.251.818
|% 8,50
|
|TSGYO
|3,03
|5.827.903
|% 7,07
|
|AYCES
|27,80
|848.943
|% 5,22
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.625.255
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|305.494
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|305.819.603
|% 1,29
|
|THYAO
|12,61
|204.356.635
|% -0,55
|
|GSRAY
|3,20
|137.344.620
|% 3,56
|
|ASELS
|30,12
|105.599.445
|% 0,20
|
|SASA
|10,45
|105.206.348
|% -0,29
|
|TSKB
|1,07
|51.972.814
|% 1,90
|
|GSRAY
|3,20
|137.344.620
|% 3,56
|
|GARAN
|7,88
|305.819.603
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,45
|53.977.024
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,23
|79.489.845
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3901
|8,4321
|% 0,25
|
|Frank
|7,0609
|7,1034
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8111
|1,8202
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|2,08
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.521
|2.555
|5,10
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|2,50
|
|Çeyrek
|615
|622
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,43
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,01
|
|B. Petrol
|35,60
|35,60
|-0,43
|