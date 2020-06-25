***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.06.2020 09:09
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA, KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulanlar Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852749
BIST
11:59114.642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 192,79
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:596,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:597,7075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0110
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:59389,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,79
|Açılış
|: 389,04
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.007.809
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|NUGYO
|4,71
|18.723.724
|% 7,05
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,35
|75.185.407
|% -7,05
|
|BAYRK
|7,90
|5.525.456
|% -5,95
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,45
|763.304.270
|% -5,32
|
|KRDMD
|3,07
|535.431.427
|% -2,23
|
|HALKB
|6,36
|486.430.668
|% 3,75
|
|GARAN
|8,23
|469.404.234
|% 0,49
|
|VAKBN
|5,17
|400.865.101
|% 1,77
|
|CEMAS
|1,49
|348.442.160
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,91
|193.075.862
|% 2,25
|
|GUSGR
|4,45
|763.304.270
|% -5,32
|
|KRDMD
|3,07
|535.431.427
|% -2,23
|
|EKGYO
|1,92
|257.058.790
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5099
|8,5526
|% 0,29
|
|Frank
|7,2027
|7,2461
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,29
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|3,90
|
|Tam
|2.594
|2.606
|5,90
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|2,90
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:08XU100
Endeks 114, 637 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 7, 467.00 milyon TL de
-
12:08AYEN
Yüzde 6.35 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 212, 547 adet işlem
-
12:07AKSGY
Yüzde 5.77 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 857, 165 adet işlem
-
12:06CEMAS
Yüzde 4.20 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 463, 618 adet işlem
-
12:05ORGE
Yüzde 9.88 oranında artışla 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 913, 279 adet işlem