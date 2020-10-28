***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2020 09:16
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884575
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2103
En Düşük
8,1715
18:059,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6759
En Düşük
9,6415
18:05503,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,64
|Açılış
|: 503,37
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
503,49
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2045
|8,2084
|% 0,29
|
|Euro
|9,6688
|9,6742
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,6589
|10,7124
|% 0,19
|
|Frank
|8,9780
|9,0321
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1786
|2,1896
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|2,47
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,04
|
|B. Petrol
|40,95
|40,95
|-0,66
|