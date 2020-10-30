***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.10.2020 09:06
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA, KRDMB, KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamil Güleç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884759
BIST
13:241.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -17,05
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
13:248,3515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0632
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3531
En Düşük
8,2678
13:249,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0722
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
13:24502,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,41
|Açılış
|: 502,99
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KARTN
|1.812,80
|62.449.785
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.508.668
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|279.902
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,38
|3.489.071.469
|% 2,59
|
|SKBNK
|1,95
|550.622.863
|% -1,52
|
|GARAN
|6,63
|514.334.663
|% -2,21
|
|PETKM
|4,10
|365.988.516
|% 1,74
|
|ASELS
|16,85
|347.230.461
|% -3,16
|
|TSKB
|2,38
|3.489.071.469
|% 2,59
|
|SKBNK
|1,95
|550.622.863
|% -1,52
|
|ALBRK
|1,71
|243.289.526
|% -3,39
|
|PETKM
|4,10
|365.988.516
|% 1,74
|
|IHLAS
|1,06
|93.601.817
|% -3,64
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3493
|8,3515
|% 0,76
|
|Euro
|9,7467
|9,7531
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,7773
|10,8313
|% 0,96
|
|Frank
|9,0781
|9,1328
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2204
|2,2315
|% 0,86
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,74
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,08
|
|B. Petrol
|38,21
|38,21
|-0,05
|